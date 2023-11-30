Samsun'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Samsun'da yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan bir kişinin arkadaşı ile, dedesinin mevlidine giderken vuruldukları öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Samsun'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Silahlı saldırı, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Hasperes Sokak üzerinde meydana geldi.

aw088623-01.jpgEdinilen bilgiye göre, sokak üzerinde silahlı saldırıya uğrayan F.Ş., G.K. ve İ.P. yaralandı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan F.S. ve G.K. özel araçla özel bir hastaneye kaldırılırken İ.P. ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

aw088623-07.jpgPolis silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin E.K. olduğunu tespit etti.

aw088623-02.jpgYaralılardan F.Ş.'nin arkadaşı G.K. ile birlikte 4 gün önce vefat eden dedesinin mevlidine giderken silahlı saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

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