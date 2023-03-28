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30 özel hareka polisi Suriye'ye uğurlandı

Polis Özel Harekat (PÖH) timi, geçici görev yapacakları Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesine duayla uğurlandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:33
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Samsun'dan 30 özel harekat polisi Suriye'ye uğurlandı

30 özel hareka polisi Suriye'ye uğurlandı
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(AA)Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki uğurlama programına İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile emniyet personeli katıldı.

Özel harekat polislerini selamlayan Özen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin. Dualarımız sizlerle birlikte. Vatanımızın, devletimizin bekası için kutsal bir görev yapıyoruz. Zaman zaman annenizden, babalarınızdan, eş ve çocuklarınızdan ayrı fedakarca görev yapıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Kurban kesiminin ardından Barış Pınarı Harekat bölgesinde geçici görev yapacak 30 personelden oluşan PÖH timi, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

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