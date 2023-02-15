Samsung 20 modeline 9 yeni güncelleme getirdiğini açıkladı

Samsung 20 modelinin tamamına yeni güncellemeyi vereceğini açıkladı. Güncelleme kapsamında cihazlara hangi özelliklerin geleceği de belli oldu. Özellikle widget'ler konusunda yenilik getirecek güncelleme, kamera konusunda da kaliteli fotoğraflar elde etmeyi sağlayacak.

Ayrıca özellikte ekrana dair bazı tasarımsal farklılıkların da cihazlara geleceği belirtildi.

Samsung; Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 serileri ve Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 modelleri için OneUI 5.1 güncellemesini yayınladı. Yeni sürümün kademeli olarak sunulacağının altı çizildi.

OneUI güncellemesinin 1.9 GB boyutunda olduğu aktarıldı.

İŞTE GÜNCELLEMEYİ ALACAK O CİHAZLARIN LİSTESİ:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 5G UW

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE 2022

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

GÜNCELLEME HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNACAK

1- Kamera ve Galeri

Selfie’lerin renk tonunu hızlıca değiştirebilmeyi sağlayan ekranın üst kısmına Efektle butonu eklenecek.

Galeride aynı anda birden fazla kişi ve başlık için arama yapılabilecek. Fotoğraftaki kişilerin yüzlerine dokunarak da arama yapılabilecek.

Yeniden düzenleme aracı ile gölgeleri ve yansımaları kaldırarak resimlerin daha iyi görünmesi sağlanabilecek. Bu araç ile GIF’lerin de çözünürlüğünü ve kalitesini yükseltmek mümkün olacak.

Galeri, aile üyelerininin yüzünü tanıyarak aile albümüne eklenmesi için resimler önerecek. Her aile üyesi için (6 kişiye kadar) 5 GB depolama alanı verilecek.

Galeride bir resim veya videoyu görüntülerken yukarı kaydırıldığında resmin ne zaman ve nerede, hangi cihazdan çekildiğini, resmin nerede saklandığını ve daha fazla ayrıntı görülebilecek.

2- Çoklu Görev

Bir uygulama, seçenekler menüsüne girmeden küçültüp büyültülünebilinecek.

Bölünmüş ekran görünümüne geçildiğinde, en sık kullanılan uygulamalar üst sıralarda gösterilecek.

3- Duvar Kağıtları

Mevcut etkinliğe göre farklı bir duvar kağıdı ayarlanabilecek. Örneğin iş veya egzersiz için farklı bir duvar kağıdı seçilebilecek.

Yeni eylemler aracı, hızlı paylaşım ve dokunma hassasiyetini kontrol etmeye, zil sesini değiştirmeye ve yazı tipi stilini kolayca değiştirmeye olanak tanıyacak özellikler eklenecek.

4- Hava Durumu

Hava durumu uygulamasındaki yararlı bilgiler ana sayfaya eklenecek. Ayrıca saatlik yağış grafiği eklenecek.

Yeni hava durumu Widget’ı eklenecek.

5- Bağlantı

Artık Samsung Notes uygulamasındaki notlar birden fazla kişiyle paylaşılabilinecek. Bu kişiler, notu eş zamanlı olarak güncelleyebilecek.

Sosyal medya veya e-posta gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden bağlantı paylaşarak diğer kişileri albümlere, notlara ve takvimlere kolayca davet edebilmek mümkün olacak.

Artık Galaxy Book’un faresini, klavyesini ve izleme dörtgenini Galaxy akıllı telefondan da kontrol etmek mümkün olacak. Aynı zamanda metni kolayca kopyalayıp yapıştırabilmek ve bir görseli diğer cihazdan görüntülemek de mümkün olacak.

Spotify Connect ve yerleşik Chromecast aracılığıyla Wi-Fi hoparlörlerde şarkı dinlemek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu üzerinden medya çıkışı seçilebilecek. Daha önce bunun için müzik uygulamasına giriş yapmak gerekiyordu.

Samsung Internet kullanırken, mobilde giriş yapılan internet sitelerini PC’den görebilmek ve gezinmeye devam edilebilir.

6- Samsung DeX

Bölünmüş ekran modunda, artık her iki pencereyi de yeniden boyutlandırmak için ayırıcıyı ekranın ortasına sürüklenebilir. Ayrıca, ekranın dörtte birini kaplayacak şekilde bir pencere köşelerinden birine yapıştırılabilir.

7- Ayarlar

Denenecek kullanışlı özellikler veya beğenilecek ayarlar artık Ayarlar uygulamasının en üstünde gösterilecek.

8- Samsung Internet

Yer imlerindeki klasör ve sekme grupları adıyla aranabilecek.

9- Kurulum Sihirbazı

Bir Android telefondan Galaxy cihaza geçiş yapılıp, eski telefondan QR kod okutarak verilere kolayca ulaşılabilecek.