Samsung ayakkabı sektörüne girdi. Geleceğin modası göründü

Düzenleme: Kaynak: donanımhaber
Samsung ayakkabı sektörüne girdi. Geleceğin modası göründü

Teknoloji devi Samsung, moda ve teknolojiyi birleştirerek bir ayakkabı üretti. Akıllı telefon cep telefonu Samsung ile ayakkabıya bağlandı.

Samsung'un son ürünü giyilebilir ürün olan Kısayol Spor Ayakkabısı oldu.

Giyilebilir teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. Hollandalı bir tasarımcı Roel van Hoff ile iş birliği yapan şirket Galaxy akıllı telefonunu ayak hareketleriyle kontrol edebilen bir spor ayakkabısı üretti.

Samgung yeni ürününü geleceğin spor ayakkabısı olarak ilan etti.

Peki bu ayakkabı neler yapabiliyor. İlk bilgilere göre son teknoloji ürünü bu spor ayakkabıları giyenlerin dans hareketleri ile müzik çalmaya başlamayabiliyor. Ayakkabının arama yapabilmesi için ürün geliştiriliyor. Ayakkabının arama yapabilmesi için ise kullanıcıların belli hareketleri komut olarak belirlemesi gerekiyor.

Samsung son teknoloji ürününü henüz seriye dökmedi ve bu özel ayakkabılardan sadece 9 çift üretti.

5 FARKLI HAMLE, 5 FARKLI TEKNOLOJİ

Ayakkabının tabanına yerleştirilen hareket sensörleri 5 hareketi komut olarak alabiliyor. Telenofon bağlanan bu ilk ayakkabılar ise 9 Temmuz'da bitecek bir yarışma sonrasında sadece Hollanda'daki Samsung Üyelerinin kullanımına sunulacak.

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