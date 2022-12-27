Samsung reklam filminde Apple ile dalga geçti

Samsung’un Apple ile dalga geçen videolar hazırlaması ve Apple'ı zor durumda bırakıyor.

Koreli teknoloji devi Samsung, Apple telefonların özellikleriyle dalga geçti ve kendi Galaxy telefonlarının özelliklerini öne çıkaran reklamlarını yayınlamaya devam etti.

Katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürdüğünden beri, Samsung tamamen farklı bir yöne doğru evrildi.

Apple'ın ise katlanabilir bir iPhone ile karşımıza çıkacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu durum, Apple'ın henüz katlanabilir bir telefonu olmadığı için Samsung'a dalga geçme imkanı veriyor.

Bahsi edilen reklam, yalnızca Çin'de çevrimiçi olarak yayınlandı. Dünya Kupası ile bağlantılı olan reklam taraftarların “Meksika dalgası” olarak adlandırdığı kutlamayı yapan bir Galaxy Z Flip telefon topluluğunu ele aldı. iPhone'nun ise, katlanan cihazının bulunmaması dikkat çekti.