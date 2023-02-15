﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen WinFuture adlı sitede yer alan bilgilere göre, tanıtılması beklenen Galaxy A34 ve A54 modellerinin teknik özellikleri paylaşıldı. Buna göre Galaxy A34 6,6 inç ve A54 ise 6,4 inç ekrana sahip olacağı aktarıldı. Her iki cihazda da Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekran teknolojisine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Galaxy A34 5G’de MediaTek Dimensity 900 yonga setinin, 6/8 GB RAM'inin, 128/256 GB dahili depolama ve bir adet microSD kart yuvasına sahip olacağı ifade ediliyor. Galaxy A54 5G ise Exynos 1380 işlemci, 8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama ve bir microSD kart yuvasıyla kullanıcıların karşısına çıkacaktır.

CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Galaxy A34, OIS özellikli 48 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro ve 13 Megapiksel selfie kameralarına sahip olacak.

Cihazların arka kamerası 4K çözünürlüğünde videolar kaydedebilecek. Aynı zamanda ön ve arka kameraları kullanarak 4K videolar kaydedebilecek.

Her iki modelde çift SIM kart yuvası, 5G, GPS, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, 5.000 mAh pil ve 25 W hızlı şarj mevcut olacak. Galaxy A34 5G’de Wi-Fi 5 ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alırken, Galaxy A54 5G’de ise 3,5 mm kulaklık girişi yok, ancak Wi-Fi 6 bulunuyor. Akıllı telefonlarda parmak izi okuyucu, toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesi ve stereo hoparlörler yer alacak olarak ifade edildi.