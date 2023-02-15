15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji & Otomotiv
  • >
  • Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri

Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı iki cihazı olan Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün teknik özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:58
Takip Et

Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
+
Aa
-

Sektörde sızıntılarıyla bilinen WinFuture adlı sitede yer alan bilgilere göre, tanıtılması beklenen Galaxy A34 ve A54 modellerinin teknik özellikleri paylaşıldı. Buna göre Galaxy A34 6,6 inç ve A54 ise 6,4 inç ekrana sahip olacağı aktarıldı. Her iki cihazda da Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED  ekran teknolojisine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Galaxy A34 5G’de MediaTek Dimensity 900 yonga setinin, 6/8 GB RAM'inin, 128/256 GB dahili depolama ve bir adet microSD kart yuvasına sahip olacağı ifade ediliyor. Galaxy A54 5G ise Exynos 1380 işlemci, 8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama ve bir microSD kart yuvasıyla kullanıcıların karşısına çıkacaktır.

CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Galaxy A34, OIS özellikli 48 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro ve 13 Megapiksel selfie kameralarına sahip olacak.

Cihazların arka kamerası 4K çözünürlüğünde videolar kaydedebilecek. Aynı zamanda ön ve arka kameraları kullanarak 4K videolar kaydedebilecek.

Her iki modelde çift SIM kart yuvası, 5G, GPS, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, 5.000 mAh pil ve 25 W hızlı şarj mevcut olacak. Galaxy A34 5G’de Wi-Fi 5 ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alırken, Galaxy A54 5G’de ise 3,5 mm kulaklık girişi yok, ancak Wi-Fi 6 bulunuyor. Akıllı telefonlarda parmak izi okuyucu, toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesi ve stereo hoparlörler yer alacak olarak ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
2
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
3
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
5
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
6
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
7
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Seçim tarihiyle AKP’den ilk açıklama. AKP Sözcüsü Çelik seçim tarihiyle ilgili tartışmalara ilişkin konuştu
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿Samsung'un iki yeni cihazının teknik özellikleri belli oldu. İşte Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün sızan bilgileri
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿AB'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Uzmanı açıkladı. Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
﻿Ja Morant sözünün arkasında: Batı'da sorun yaşamıyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.