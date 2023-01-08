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Samsung Galaxy A54 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu

Samsung kullanıcılarının beklediği Samsung Galaxy A54 5G cihazının tanıtım tarihi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:53
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Samsung Galaxy A54 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı

Samsung Galaxy A54 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu
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Samsung, tanıtımına az bir süre yeni modeli için bir site oluşturdu ve akıllı telefon için tarihi yayınladı.

Sitede yer alan içerikte “Harika 5G’nizi güçlendirin” sloganı yer aldı. Samsung Galaxy A54 5G tanıtım tarihi için 18 Ocak saat 12.00 (Hindistan saatine göre) belirlendi.

Akıllı telefon, selefinde de olduğu gibi gücünü 5nm üretim sürecinden geçen Exynos 1280 işlemcisinden alacak. İşlemci; iki adet 2.4 GHz hızında Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Grafik ihtiyacını da Mali-G68 ile karşılıyor.

Cihazın özellikleri olarak 6,4 inç büyüklüğünde olacağı, 90Hz yenileme hızında Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacağı aktarıldı. Cihazın arka tarafında 48 Megapiksel OIS özellikli ana, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 5 Megapiksel makro kamera yer alacağı belirtildi. Ön tarafında da bir adet 13 Megapiksel kamerası bulunacağı ifade edildi.

Ayrıca cihaz, 6/8 ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek. 25W hızlı şarjla desteklenen 5.100 mAh pil gücüne sahip olacak. Galaxy A54 ek olarak parmak izi okuyucu özelliğiyle birlikte gelecek. Fiyat konusunda ise herhangi bir bilgi şimdilik belli değil.

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