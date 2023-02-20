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Samsung Galaxy Note 20 için yeni güncelleme. One UI 5.1 ile gelen özellikler listesi

Samsung'un geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunduğu Galaxy Note 20 modeline One UI 5.1 güncellemesi getirildi. İşte güncellemeyle gelen özellikler...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:50
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Samsung Galaxy Note 20 cihazlara One UI güncellemesi

Samsung Galaxy Note 20 için yeni güncelleme. One UI 5.1 ile gelen özellikler listesi
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Samsung‘a yakınlığıyla bilinen SamMobile‘ın 2020 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Note 20 modeline One UI 5.1 güncellemesi eklendi.

Yeni sürümün ilk etapta Arjantin’deki modeller için yayında ve çok yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağı ifade edildi.

OneUI 5.1 güncellemesi, 1.9 GB boyutunda ve Şubat 2023 Güvenlik Güncellemesini de içermektedir. Sürümün kullandığı telefon için uygunluğunu kontrol etmek istenirse Ayarlar uygulamasından giriş yapılıp, Güncelleme > İndir yolunu takip etmek gerekir. Eğer cihaz uygunsa indirip kullanıma başlanabilir.

One UI 5.1 arayüzünde öne çıkan özelliklerin listesi şu şekilde;

Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü
Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme
Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar
Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek
Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme
AR Emoji Kamerayı fotoğraf ve videoda üç kişi için kullanabilirsiniz.
AR Karalamaları için fırçalar ana ekranda mevcuttur
Yeni pil ve yeni hava durumu widget’ı
Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim
Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu
Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri
Geliştirilmiş DeX çoklu görev
Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması
Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu
Bixby metin aramaları
Farklı çalışma modları için farklı masaüstü duvar kağıtları ayarlayabilme
Komut dosyaları oluştururken ek koşullar
Samsung Notes’u Paylaşma
Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz

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