Samsung Galaxy Note 20 için yeni güncelleme. One UI 5.1 ile gelen özellikler listesi

Samsung‘a yakınlığıyla bilinen SamMobile‘ın 2020 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy Note 20 modeline One UI 5.1 güncellemesi eklendi.

Yeni sürümün ilk etapta Arjantin’deki modeller için yayında ve çok yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacağı ifade edildi.

OneUI 5.1 güncellemesi, 1.9 GB boyutunda ve Şubat 2023 Güvenlik Güncellemesini de içermektedir. Sürümün kullandığı telefon için uygunluğunu kontrol etmek istenirse Ayarlar uygulamasından giriş yapılıp, Güncelleme > İndir yolunu takip etmek gerekir. Eğer cihaz uygunsa indirip kullanıma başlanabilir.

One UI 5.1 arayüzünde öne çıkan özelliklerin listesi şu şekilde;

Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü

Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme

Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar

Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek

Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme

AR Emoji Kamerayı fotoğraf ve videoda üç kişi için kullanabilirsiniz.

AR Karalamaları için fırçalar ana ekranda mevcuttur

Yeni pil ve yeni hava durumu widget’ı

Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim

Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu

Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri

Geliştirilmiş DeX çoklu görev

Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması

Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu

Bixby metin aramaları

Farklı çalışma modları için farklı masaüstü duvar kağıtları ayarlayabilme

Komut dosyaları oluştururken ek koşullar

Samsung Notes’u Paylaşma

Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz