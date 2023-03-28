Samsung Galaxy S23'lerin kamerası çöktü

Samsung, Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra adıyla üç modelini tanıtmıştı. Bu telefonlarla ilgili kullanıcılar bazı sorunlar yaşadığını ifade etti.

Şikayetlere göre Galaxy S23 sahipleri kamerada yakınlaştırmayı kullanırken kamera uygulamasının çökmesinden şikayet ediyor. Söz konusu sorunun ise 30x yakınlaştırma yaptıklarında meydana geliyor. Daha öncesinde Wi-Fi sorunu yaşayan kullanıcılar sıradaki sorunu da bu gibi duruyor.

Telefonla 30x yakınlaştırma işlemi yapıldığında cihaz çalışmasını durduruyor olarak tanımlandı.

Samsung'un bu sorun hakkında çalışma yaptığı ifade edilirken şirket, kamera çökme hatasına hangi sorunun neden olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.



