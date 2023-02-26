Samsung Galaxy S24+ hakkında ilginç iddia: Cihaz çıkmayacak mı

Güney Kore merkezli Samsung, 2024 için katlanabilir akıllı telefon tarafında büyük planları yapmaktaydı.

Bir Twitter kullanıcısı olan @RGcloudS tarafından atılan bir tweet’e göre Samsung, 2024 yılında altı adet katlanabilir modeli duyurmak istiyor. Bu cihazlar arasında Galaxy Z Flex, Z Fold Ultra, Z Flip Ultra ve Z Tab yer alacak. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip de olacak.

Sızıntı sahibi ayrıca Z Ultra markalı modellerin 4K Samsung panellerini kullanacağını, standart Z modellerin ise BOE tarafından üretilen QHD ekranlara sahip olacağını söyledi. Ek olarak Z Flip, 2K Samsung veya FHD BOE panelinin ile gelebileceğini belirtti.

KATLANABİLİR CİHAZ HAKKINDA SON DURUM

Tweet’te bahsedilen en ilginç cihazlardan biri de Samsung Galaxy Z Flex. Kaynağa göre bu cihaz üç defa katlanabilen bir model olacak. Samsung ayrıca nispeten daha büyük bir ekrana yer verecek Galaxy Z Tab adlı katlanabilir bir tablet üzerinde de çalışıyor.

Samsung’un önümüzdeki yıl Galaxy S24+ modelini rafa kaldıracağı ve seride yeni bir premium modeli piyasaya süreceği aktarılıyor.

Twitter kullanıcısı, katlanabilir cihazların yanı sıra, Samsung’un Galaxy K olarak adlandırılan yeni bir orta segment geliştirdiğini de iddia etti.