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Samsung Galaxy S24+ hakkında ilginç iddia: Cihaz çıkmayacak mı

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni cihazı 'Galaxy S24+' hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bazı kaynaklar cihazın çıkmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 08:29
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Samsung Galaxy S24 çıkmayacak mı

Samsung Galaxy S24+ hakkında ilginç iddia: Cihaz çıkmayacak mı
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Güney Kore merkezli Samsung, 2024 için katlanabilir akıllı telefon tarafında büyük planları yapmaktaydı.

Bir Twitter kullanıcısı olan @RGcloudS tarafından atılan bir tweet’e göre Samsung, 2024 yılında altı adet katlanabilir modeli duyurmak istiyor. Bu cihazlar arasında Galaxy Z Flex, Z Fold Ultra, Z Flip Ultra ve Z Tab yer alacak. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip de olacak.

Sızıntı sahibi ayrıca Z Ultra markalı modellerin 4K Samsung panellerini kullanacağını, standart Z modellerin ise BOE tarafından üretilen QHD ekranlara sahip olacağını söyledi. Ek olarak Z Flip, 2K Samsung veya FHD BOE panelinin ile gelebileceğini belirtti.

KATLANABİLİR CİHAZ HAKKINDA SON DURUM 

Tweet’te bahsedilen en ilginç cihazlardan biri de Samsung Galaxy Z Flex. Kaynağa göre bu cihaz üç defa katlanabilen bir model olacak. Samsung ayrıca nispeten daha büyük bir ekrana yer verecek Galaxy Z Tab adlı katlanabilir bir tablet üzerinde de çalışıyor.

Samsung’un önümüzdeki yıl Galaxy S24+ modelini rafa kaldıracağı ve seride yeni bir premium modeli piyasaya süreceği aktarılıyor.

Twitter kullanıcısı, katlanabilir cihazların yanı sıra, Samsung’un Galaxy K olarak adlandırılan yeni bir orta segment geliştirdiğini de iddia etti.

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