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Kaliteli sosyal medya fotoğrafları için önemli adım

Bazı sosyal medya uygulamaları ile bir araya gelen Samsung, daha kaliteli fotoğraf için harekete geçti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 08:26
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Samsung kaliteli fotoğraflar için düğmeye bastı

Kaliteli sosyal medya fotoğrafları için önemli adım
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Samsung daha kaliteli sosyal medya görselleri için düğmeye bastı. Sosyal medya uygulamaları telefonun kamera bileşenini temel alarak kendi özel uygulaması ile fotoğraf çekmenizi ve düzenleyebilmenizi sağlıyor.

Ancak sosyal medyaya yüklenen fotoğraflarda kalite sorunu yaşanıyor. Samsung ise bunun önüne geçmek için herekete geçti.

Snapchat, TikTok ve Instagram platformları ile bir araya gelen Samsung, daha kaliteli fotoğraf paylaşımı için kamera bileşenlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

KALİTELİ SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFLARI

Donanım Haber'de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Samsung, Snapchat, TikTok ve Instagram arasında özel bir iş birliği başlamıştı. Bu iş birliğine göre Galaxy S22 serisi telefonların kameralarında bulunan gece modu veya yardımcı kamera lensleri gibi bileşenler bu uygulamalar tarafından kullanılabiliyordu. Böylece görseller sosyal medyadan indirildiğinde dahi kalitesini koruyordu.

Şimdi ise Samsung'un daha fazla kamera bileşenini bu uygulamaların kullanımına sunacağı iddia ediliyor. Galaxy S23 serisi piyasaya çıktığı dönemde güncellenecek olan uygulamalar lenslere daha geniş bir erişim hakkı elde edecek. Diğer taraftan bu yıl içerisinde farklı Galaxy akıllı telefonlarına da bu özellik sunulacağı dile getiriliyor.

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