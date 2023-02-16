Kullanıcılar dikkat. Bu güncelleme şarjın hızlı bitmesine sebep olabilir

Samsung OneUI 5.1 güncellemesinin ardından kullanıcılardan art arda şikayetler geldi.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Samsung geçtiğimiz gün Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 serileri ve Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 modellerine OneUI 5.1 güncellemesini yayınladı. Sürümün ardından kullanıcılardan şiakyetler gelmeye başladı.

Samsung’un destek sayfası Samsung Community’de bir kişi, Galaxy S22+ cihazına yeni sürümü yükledikten sonra animasyonların yavaş olması nedeniyle kötü bir deneyim yaşadığını ifade ediyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise bataryanın hızlı tükendiğine dair şikayetlerde bulunuyor. Hatta bir kişi, görsel paylaşarak telefonu 19 dakika kullandığını ve şarjın yüzde 20 azaldığını söylüyor.

Bir diğer kullanıcı tarafından yapılan şikayet ise OneUI 5.1’in güncelleme notlarındaki galeri özelliğinin çalışmadığı yönünde. Öte yandan kablosuz bağlantı ile arama yapma, Bluetooth’un kendi kendine açılması ve uygulamaya tıkladığında sürekli açılır pencere modunda açıldığına dair raporlar da mevcut.

ONEUI 5.1 İLE GELEN ÖZELLİKLER

Paylaşılan aile fotoğrafı ve video albümü

Gölge ve yansıma giderme ile geliştirilmiş otomatik fotoğraf işleme

Bir fotoğrafı yukarı kaydırmak, fotoğraf hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir panel açar

Galeri araması daha iyi ve daha işlevsel hale gelecek

Ekran görüntülerini saklamak için bir klasör seçebilme

Yeni pil ve yeni hava durumu widget’ı

Expert RAW kamera içi moduna daha hızlı erişim

Özçekimler için cilt tonunu değiştirmenin daha kolay bir yolu

Samsung Akıllı Telefonlar ve Dizüstü Bilgisayarlar için Gelişmiş Eşleştirme Seçenekleri

Geliştirilmiş DeX çoklu görev

Geliştirilmiş yerel tarayıcı araması

Daha hızlı ilk akıllı telefon kurulumu

Bixby metin aramaları

Farklı çalışma modları için farklı duvar kağıtları ayarlayabilme

Samsung Notes’u Paylaşma

Albümler, notlar, takvim vb. için paylaşım listesine kullanıcı eklemek için daha kullanışlı arayüz.