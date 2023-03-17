Samsung ay fotoğrafı sebebiyle sahtecilikle suçlandı. Şirketten açıklama geldi

Samsung'un Galaxy cihazlarında kullandığı Ay fotoğraflarının sahte olduğu iddialarından sonra teknoloji şirketi bu iddialara yanıt verdi. Şirket, yeni bir blog gönderisinde iddiayı resmi olarak yalanladı.

Samsung açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kullanıcı Ay'ın fotoğrafını çektiğinde, AI tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi Ay'ı ana nesne olarak tanır ve çoklu çerçeve kompozisyonu için birden fazla çekim yapar, ardından AI ayrıntıları geliştirir. Görüntü kalitesi ve renklerden bahsediyoruz. Fotoğrafa herhangi bir görüntü bindirme uygulamıyor."

Samsung, bu işlemin zorunlu olmadığını da sözlerine ekleyerek "Kullanıcılar, çekilen tüm fotoğraflarda otomatik ayrıntı iyileştirmelerini kapatacak olan AI tabanlı Görsel Zekayı devre dışı bırakabilir." dedi. Ancak bunu yapmak, özellik pozlamayı ayarlamanın çok ötesine geçtiğinden, Sahne Optimizasyonu açıkken mümkün olan türden sonuçların elde edilmesini imkansız hale getirir.

CHİP.com’da yer alan bilgilere göre; Samsung'un blog gönderisinden yer alan yukarıdaki resim, Süper Çözünürlük teknolojisiyle birlikte çalışan 'Ayrıntı Geliştirme Motorunun' etkisini gösteriyor.

Gönderi, ay çekimlerinin "derin öğrenmeye dayalı AI teknolojisine" dayandığını, ancak bunun kamera tarafından yakalanmayan ekstra ayrıntıları kopyalayıp yapıştırmak yerine "kalan gürültüyü ortadan kaldırmak ve görüntü ayrıntılarını geliştirmek" için kullanıldığını yineledi.