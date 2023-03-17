17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsung ay fotoğrafı sebebiyle sahtecilikle suçlandı. Şirketten açıklama geldi

Samsung, tanıtımlarında kullandığı ‘sahte Ay fotoğrafı kullanıyor’ iddialarına yanıt verdi. Samsung kendisini sahtecilikle suçlayanlara resmi olarak yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 09:49
Takip Et

Samsung sahtecilikle suçlandı. İddialara yanıt geldi

Samsung ay fotoğrafı sebebiyle sahtecilikle suçlandı. Şirketten açıklama geldi
+
Aa
-

Samsung'un Galaxy cihazlarında kullandığı Ay fotoğraflarının sahte olduğu iddialarından sonra teknoloji şirketi bu iddialara yanıt verdi. Şirket, yeni bir blog gönderisinde iddiayı resmi olarak yalanladı.

Samsung açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kullanıcı Ay'ın fotoğrafını çektiğinde, AI tabanlı sahne optimizasyon teknolojisi Ay'ı ana nesne olarak tanır ve çoklu çerçeve kompozisyonu için birden fazla çekim yapar, ardından AI ayrıntıları geliştirir. Görüntü kalitesi ve renklerden bahsediyoruz. Fotoğrafa herhangi bir görüntü bindirme uygulamıyor."

Samsung, bu işlemin zorunlu olmadığını da sözlerine ekleyerek "Kullanıcılar, çekilen tüm fotoğraflarda otomatik ayrıntı iyileştirmelerini kapatacak olan AI tabanlı Görsel Zekayı devre dışı bırakabilir." dedi. Ancak bunu yapmak, özellik pozlamayı ayarlamanın çok ötesine geçtiğinden, Sahne Optimizasyonu açıkken mümkün olan türden sonuçların elde edilmesini imkansız hale getirir.

CHİP.com’da yer alan bilgilere göre; Samsung'un blog gönderisinden yer alan yukarıdaki resim, Süper Çözünürlük teknolojisiyle birlikte çalışan 'Ayrıntı Geliştirme Motorunun' etkisini gösteriyor.

Gönderi, ay çekimlerinin "derin öğrenmeye dayalı AI teknolojisine" dayandığını, ancak bunun kamera tarafından yakalanmayan ekstra ayrıntıları kopyalayıp yapıştırmak yerine "kalan gürültüyü ortadan kaldırmak ve görüntü ayrıntılarını geliştirmek" için kullanıldığını yineledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
3
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
4
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
5
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Son seçim anketi açıklandı. MHP’li seçmenden Erdoğan'a Kılıçdaroğlu sürprizi
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
6
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
7
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Altın’da 22 Mart tarihine dikkat. Altını olanlar ellerini ovuşturmaya başladı bile
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi bronşite iyi geliyor
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Balıkotu bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
﻿Serbest piyasada döviz açılış fiyatları... Dolar ne kadar?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.