Samsung'da bir ilk. Bırakma kararı aldı

Güney Kore'nin dünya elektronik devi Samsung firmasında işçi sendikasışirkete bir ilk yaşattı.Samsung Electronics’in en büyük sendikası, ücret konusundaki anlaşmazlık nedeniyle, şirketin 55 yıllık tarihine damga vuracak bir eylem gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanamayınca sendike grev silahını çekti.

Teknoloji devinin yaklaşık 28.400 işçisiyle en büyük sendikası olan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası üyelerini greve çıkarttı. Perşembe günü resmi tatil ile hafta sonu arasına denk gelen Cuma günü için bir gün izin alarak, grev yapmasını sağladı. Böylece sendika Samsung yönetimini uyarmış oldu. Ancak bu grev Samsung tarihine bir ilk olarak yazıldı. Gelecek hafta normal çalışma saatlerine devam etmeyi planlıyorlar.

1 günlük grevi "Bu yumuşak bir başlangıç ​​ve sembolik bir hareket" olarak niteleyen Sendikanın Genel Sekretek Yardımcısı Lee Hyun-Kuk "Ancak yönetimin iletişim kurmayı reddetmesi halinde daha sonraki grevler için planlarımız var, genel grevi göz ardı etmiyoruz” dedi.