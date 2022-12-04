Samsung'tan yeni parmak izi teknolojisi. Güvenlik önlemlerini artırıyor

Samsung ekran teknolojileri üzerine odaklanarak kişisel güvenlik tarafında da yeni bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıların parmak iziyle kişisel güvenlikleri 2.5 milyar kat artacağı belirtildi.

Samsung OLED ekran kullanılan telefonlarda ekranın tamamına yaymayı planladığı 'parmak izi okutma sistemini' geliştirdi. Şirket böylece çok daha güvenli bir deneyim sağlayacağının altını çizdi. Yeni sistem ile birden fazla parmak tanımlanabiliyor ve bu da sistemi daha güveli kılıyor.

BİRDEN FAZLA PARMAK TANIMLANDIĞINDA DAHA GÜVENLİ BİR DENEYİM YAŞAMAK MÜMKÜN OLACAK

Ekran üretiminden Samsung Display’e göre aynı anda farklı parmak izi okuyabilen ekranların büyük bir avantajı bulunmaktadır. Parmak izi taramasını aynı anda üç parmakla eşleştirip yapmak, bir parmakla eşleştirip yapılan klasik güvenlik sisteminden 2,5 milyar kat daha güvenli hale geldi.

Samsung’un yeni güvenlik sistemi, dijital ortamı eski sistemden daha güvenli kılacak. Uzmanlar bu yeni tarama sisteminin güvenlik dışında kullanılabilirliği açısından da avantajlı olduğu görüşünde birleşiyor.

Söylenene göre bu yeni güvenlik sistemi en iyi ihtimalle 2025 yılında karşımıza çıkacak.