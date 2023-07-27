Samsung'un iki yeni telefonu tanıtıldı. Fiyatları ve özellikleri belli oldu

Samsung Seul'de düzenlenen 'Unpack' etkinliğinde 2 yeni telefonunu tanıttı. Cihazların özellikleri, fiyatları ve satışa çıkacakları tarih açıklandı.

Samsung'un iki yeni telefonu tanıtıldı. Fiyatları ve özellikleri belli oldu

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; Samsung, Seul'de düzenlediği Unpacked etkinliğinde iki yeni katlanabilir telefonunun tanıtımını yaptı.

Bu cihazların adı Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 olarak tanımlandı. Katlanabilir telefon pazarının tartışmasız lideri olan Samsung, yeni katlanabilir telefon tasarımıyla birlikte bu yıl bir adım daha ileri gitti.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5 ÖZELLİKLERİ

İkincil ekran: 3,4 inç, 720 x 748, 1600

Ana ekran: 6.7 inç, 2640 x 1080, 120Hz, 1750

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Depolama: 256 / 512GB

Bellek: 8GB RAM

Kamera: 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP selfie kamera

Batarya: 3700 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E

Boyut: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm (kapalı), 165.1 x 71.9 x 6.9mm (açık)

Ağırlık: 187g

İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1

SAMSUNG GALAXY Z FLİP FİYATI

Galaxy Z Flip 5'in 256 GB modeli 999,99 dolar, 512 GB depolama alanına sahip olan modeli ise 1.199 dolar fiyata sahip olacağı açıklandı

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Galaxy Z Flip 5, 26 Temmuz itibariyle ön siparişe açıldı. Satışlar ise 11 Ağustos tarihinde başlayacak. Telefonun renk seçenekleri arasında mint, grafit, krem ve lavanta renkleri olacak. Aynı şekilde daha kişiselleştirilmiş bir görünüm için Clear Gadget Case, Flap Eco-Leather Case, Flipsuit Case ve taşıması kolay Halkalı Silikon Kılıf gibi çeşitli aksesuarlarda satışa sunulacak.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 ÖZELLİKLERİ

Dış ekran: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

İç ekran: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Bellek: 12GB RAM

Ana kamera: 50MP + 12MP + 10MP

Ön kamera: 4MP + 10MP

Batarya: 4400 mAh

Boyut: 154.9 x 67.1 x 13.4mm (kapalı), 154.9 x 129.9 x 6.1mm (açık)

Ağırlık: 253 g

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 FİYATI

Samsung Galaxy Z Fold 5, 1800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung Galaxy Z Fold 5, buz mavisi, siyah ve krem renk seçenekleriyle geliyor. Galaxy Z Fold 5, 26 Temmuz’da ön siparişe açılacak, 11 Ağustos'ta satışa sunulacak. Telefon, S Pen yuvası içeren özel kılıf dahil çeşitli aksesuarlarla geliyor.

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