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Samsunspor farklı kazandı

Samsunspor ile Çorum FK depremzedelere destek maçında karşılaştı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 21:27
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Samsunspor Çorum FK'yı rahat yendi

Samsunspor farklı kazandı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK, geliri depremzedelere aktarılacak hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda yapılan karşılaşmayı, hakem Yakup Bakır yönetti.

Yılport Samsunspor, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Müsabaka sırasında taraftarlar, depremden etkilenen illerin adlarını, plaka kodlarının dakikalarında hep bir ağızdan söyledi.

Maç öncesinde iki takımın oyuncuları, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere çiçek verdi.

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