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Zirveye oturdu. Samsunspor Erzurumspor'u mağlup etti

1. Lig'de Samsunspor, Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 22:34
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Samsunspor Erzurum'u 2 golle geçti

Zirveye oturdu. Samsunspor Erzurumspor'u mağlup etti
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Spor Toto 1.Lig'in 22. haftasında Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs stadyumunda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

GOL PERDESİNİ ORHAN AÇTI

Mücadelenin 28. dakikasında Orhan Ovacıklı'nın sağ çaprazdan açtığı orta herkesi aştı ve top uzak köşedeki ağlarla buluştu. Samsunspor bu golle 1-0 öne geçti.

CEVAP GECİKMEDİ

30. dakikada ise Erzurumspor'un beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Kaan'ın açtığı ortaya Tanque kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi.

SON SÖZÜ OSMAN SÖYLEDİ

Maçın 76. dakikasında Samsunspor 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen ataktan Osman Çelik'in ceza sahası içine çevirdiği top savunmadan sekti ve tekrar Osman Çelik'in önünde kaldı. Seken topu tamamlayan Osman topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

Başka gol olmayınca mücadele Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Samsunspor, bu skorla averajla zirveye yerleşti.

Erzurumspor ise haftayı 15. sırada kapattı.

 

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