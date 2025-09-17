Samsunspor evde yine aksadı

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen karşılaşmada Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. İki takım maçın ilk yarısında net pozisyonlara girmekte zorlandı. 4'te Samsunspor'un atağında Tomasson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'e çarparak oyun alına döndü. 11'de Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışı Winck kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda topu son anda kaleci Okan Kocuk, yatarak uzaklaştırdı. 21'de Tomasson'un pasında ceza sahası içindeki Mouandilmadji'nin yerden şutunda defans, topu son anda kornere çeldi. Kalan dakikalarda iki takım atakıları tehlike yaratmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda da sahada değişen bir şey olmadı. 51'de Samsunspor atağında Tomasson'un sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Gianniotis'i geçen top, kale çizgisi önünden sekerek auta çıktı. 82'de ev sahibi takımın atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleye giden topu, kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı. 87. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından yerden şutunda top, direğin dibinden auta gitti. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

