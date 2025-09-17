Samsunspor evde yine aksadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Samsunspor evde yine aksadı

Geçen hafta kendi sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Somsunspor erteleme maçında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelede 0-0 biterken Karadeniz ekibi üst üste ikinci kez puan kaybetti.

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen karşılaşmada Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. İki takım maçın ilk yarısında net pozisyonlara girmekte zorlandı. 4'te Samsunspor'un atağında Tomasson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'e çarparak oyun alına döndü. 11'de Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışı Winck kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda topu son anda kaleci Okan Kocuk, yatarak uzaklaştırdı. 21'de Tomasson'un pasında ceza sahası içindeki Mouandilmadji'nin yerden şutunda defans, topu son anda kornere çeldi. Kalan dakikalarda iki takım atakıları tehlike yaratmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda da sahada değişen bir şey olmadı. 51'de Samsunspor atağında Tomasson'un sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Gianniotis'i geçen top, kale çizgisi önünden sekerek auta çıktı. 82'de ev sahibi takımın atağında Mouandilmadji'nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleye giden topu, kaleci Gianniotis, uzaklaştırdı. 87. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışından yerden şutunda top, direğin dibinden auta gitti. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

Son Haberler
Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat! Uzman isim üstüne basa basa uyardı
Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat! Uzman isim üstüne basa basa uyardı
Kurtulmuş'tan dikkat çeken komisyon mesajı!
Kurtulmuş'tan dikkat çeken komisyon mesajı!
Samsunspor evde yine aksadı
Samsunspor evde yine aksadı
Başakşehir'de Nuri Şahin Karagümrük galibiyeti ile siftahı yaptı!
Başakşehir'de Nuri Şahin Karagümrük galibiyeti ile siftahı yaptı!
Albay'ın tutuklanması Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı!
Albay'ın tutuklanması Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı!