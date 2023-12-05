Samsunspor evinde çok rahat. 3-0 kazandılar

Samsunspor, Tokat Belediye engelini geçti, Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi.

KAYNAK: AA
Samsunspor evinde çok rahat. 3-0 kazandılar

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Samsunspor sahasında konuk ettiği Tokat Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ercan Kara, 61. dakikada Moryke Fofana ve 85. dakikada Berhan Deniz kaydetti.

Samsunspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turundaki rakibi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu, Samet Özkul, Azad İlhan
Yılport Samsunspor: Szumski, Van Drongelen, Fofana (Dk. 76 Haluk Mustafa Tan), Soner Aydoğdu, Tait, Bola (Dk. 85 Enes Albak), Schindler, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Osman Çelik, Ercan Kara (Dk. 73 Berhan Deniz)
Tokat Belediye Plevnespor: Uğur Köprülü, Emir Can Çelik, Anıl Arıcıoğlu, Arda Karademir (Dk. 80 Muhammed Emir Özbilen), Doğukan Subaşı, Furkan Şan, Kadir Enes Kıra, Burak Evren (Dk. 73 Yücel Yıldırım), Artun Kütükçü (Dk. 69 Berk Kal), İsmail Can Fidan (Dk. 69 Abdulkadir Sönmez), Batuhan Yılmaz (Dk. 80 Mehmet Batuhan Telsiz)
Goller: Dk. 23 Ercan Kara, Dk. 61 Fofana, Dk. 84 Berhan Deniz (Yılport Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 79 Yücel Yıldırım (Tokat Belediye Plevnespor)

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