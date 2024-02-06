Samsunspor mucizesi Gümrük'e takıldı. Eren Bozdaş yazdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Samsunspor’u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleye az sayıda taraftar katılım gösterdi.

Mücadelenin ilk yarısında konuk ekip topa daha fazla sahip olan taraf olsada Karagümrük golü için daha fazla bastıran taraf oldu.

Şota Arvaladze’nin öğrencileri özellikle Nazım Sangare ve Teklic’in bulunduğu sağ kanattan sık sık çizgiye kadar giderek açtıkları ortalarla gol aradı.

Karşıkaşmanın ilk tehlikeli pozisyonuda tam olarak Karagümrük’ün bu planı ile geldi. Nazım Sangare’nin 8. Dakikada sağ kanattan kale ağzına kesitiği ortada top Kevin Lasagna’nın az farkla yanından geçti.

29. dakikada yine sağ kanattan ilerleyen Sangare’nin ortasına bu sefer Paoletti dokunamadı ve net bir gol şansı kaçmış oldu.

41. dakikadasol taraftan köşe vuruşu kullanan Karagümrük’te kafalardan seken topu önünde bulan Teklic ceza sahasından sert bir vuruş yapsada top Szumski’nin ellerinde kaldı.

45+1’de Teklic’in ortasında Lasagna’nın kafa vuruşunda yere sekerek kaleye gidn top Szumski’nin ani refleksi ile son anda çizgiden çıktı.

İlk yarının 0-0 bittiği mücadelede ikinci yarı da aynen ilk 45 dakika gibi başladı. Karadeniz ekibi topun hakimiyetini sağlarken kanatlardan yüklenen Karagümrük gol için bastırdı.

47’de uzun pas sonrası arkaya sarkan Can Keleş’in sol çaprazdan denediği şut az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada Arvaladze’nin Emre Mor’u oyuna sokması oyunda çeşitliliğe giden Karagümrük sık sık kale arkasına sarkma denemelerinde bulunmaya başladı.

68. dakikada sağ çaprazdan serbest vuruşu kazanan Samsunspor’da Soner Aydoğdu kale ağzına orta açtı. Gelen ortaya istediği gibi vuramasada maçta perdeyi açmayı başardı.

72. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kullanan Karagümrük’te arka direkte kafayı vuran Birascgi durumu 1-1’e getirdi.

89’da ceza sahası yayında topla buluşan Paoletti sağ ayağı ile havadan harika bir plase gönderdi ve Karagümrük’ü 2-1 öne geçirdi.

Başka gol sesinin çıkmadığı maçta Fatih Karagümrük son haftaların formda takımı Samsunspor’u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.