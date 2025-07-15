Samsunspor'da Emre Kılınç kararı! Resmi sitede duyuruldu

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Samsunspor'da Emre Kılınç kararı! Resmi sitede duyuruldu

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Samsunspor milli futbolcu Emre Kılınç ile sözleşme uzattı.

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Karadeniz ekibinde bir yandan kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürerken bir yandan da iç transferde gelişmeler yaşanıyor.

Kırmızı-Beyazlılar 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç ile sözleşme uzattı. Milli oyuncunun kontratı 2028 yılına kadar uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden Emre Kılınç ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık. Birlikte nice başarılara Emre!" denildi.

Karadeniz temsilcisi ayrıca 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile de sözleşme uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Savaşçı ruhuyla savunmanın gücüne güç katan; Rick van Drongelen ile sözleşmemizi 2028’e kadar uzattık! Tebrikler Rick!" denildi.

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