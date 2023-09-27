Samsunspor'da flaş ayrılık. Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Samsunspor'da flaş ayrılık. Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

Editör: Fatma Demirkaya

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

''Teşekkürler Hüseyin Eroğlu!

11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''

f7bz6l-x0aadqc1.jpg

Öne Çıkanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Son Haberler
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” Siyaset
Karamollaoğlu TBMM’yi işaret etti. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü Yaşam
Tekirdağ'da feci kaza. Motosiklet sürücüsü öldü
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok Spor
Ahmet Çakar ve Derin Futbol'a büyük şok
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu Magazin
Seda Fettahoğlu'nun yaptığı son paylaşım kahretti. Parkta cansız bedeni bulunmuştu
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı Yaşam
Beş katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler Güncel
Vapurdan düşen yolcuya can simidi atıp sefere devam ettiler
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı Güncel
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı