Samsunspor'dan forma çıkışı: 'Bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar'

Kaynak: AA
Samsunspor'un Panathianikos maçlarına Atatürk temalı formayla çıkacağı iddiasını yalanlayan başkan vekili Veysel Bilen, iki takımı karşı karşıya getirmek isteyenler olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılayacak Samsunspor'da maçta giyilecek formayla ilgili başkan vekili Veysel Bilen'den açıklama geldi.

Yunanistan'da ve Türkiye'de "iki takımı karşı karşıya getirmek isteyenler" olduğuna işaret eden Bilen, "Samsunspor olarak kulağımızı ve gözümüzü kapattık. Sadece maça odaklandık. Çünkü biz maç sahada oynanacak, iyi olan, çok isteyen kazanacak, bunu biliyoruz. Taşıdığımız Atatürk'lü armanın, formanın ağırlığının ve sorumluluğunun farkındayız. Bu doğrultuda cesaretle, azimle, kararlılıkla sonuna kadar mücadele etmeye varız. Bu mücadele sahada olacaktır. Onun dışındaki konular bizi çok ilgilendirmiyor. Forma ile ilgili spekülasyonlar yapılmak istendi. İki kulübü karşı karşıya getirmek için bu konu kaşındı. Başkanımız noktayı koydu. Bunlar zaten UEFA'ya önceden bildirilen ve onayı alınan, bunun dışına çıkılmayacak kararlardır" diye konuştu.

Bilen, iki takımın kullanacağı malzemelerin de UEFA kontrolünde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"UEFA'nın kararlarına uyulmadığında ağır yaptırımlar var. 'Onu giyelim, bunu çıkartalım, bu pankartla çıkalım' gibi söylemlerle sadece kendilerini yormuş oluyorlar. Kurallar belli, biz de Samsunspor olarak kurallara uyan ve taşıdığı formanın ağırlığının bilinci içerisinde asla başka yollara tevessül etmeyen kulübüz. Bu nedenle Yunanistan'da beyaz forma, Samsun'da da kırmızı-beyaz formamızla sahada olacağız. Ne giyersek giyelim göğsümüzdeki arma bizim için kutsaldır. O armanın gereğini de Samsunspor ve Samsunlular olarak her dönem yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz."

