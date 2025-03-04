San Diego yönetimi taraftara seslendi: "Bu kabul edilemez"

San Diego FC, Major League Soccer'daki ilk iç saha maçında yaşanan homofobik tezahüratlara karşı sert bir açıklama yaptı. Kulüp, Snapdragon Stadyumu’nda 34 binden fazla taraftarın önünde oynanan ve golsüz sona eren St Louis City maçında duyulan homofobik tezahüratların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Maç sırasında tribünlerden yükselen bu söylemlere karşı kulüp, anında tepki göstererek stadyum ekranlarından "saldırgan tezahüratların durdurulması" yönünde uyarılar yayınladı. Maçın ardından yapılan resmi açıklamada, "Tarihimizdeki ilk iç saha maçında yaşananlar, kim olduğumuzu ve hangi değerleri benimsediğimizi yansıtmıyor. Futbol insanları birleştiren bir spordur ve San Diego'da kapsayıcı bir ruh hakimdir. Stadyumumuzda homofobik dilin yeri yoktur ve buna kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.

Kulüp, bu tür davranışların tekrarlanmaması için "hemen harekete geçeceklerini" ve bir sonraki iç saha maçına kadar detaylı bir eylem planının devreye sokulacağını duyurdu.

San Diego FC Teknik Direktörü Mikey Varas da konuyla ilgili net bir tavır sergileyerek, "Bu akşam duyduğumuz tezahürat kabul edilemez. Bu, bizim değer sistemimizin tamamen dışındadır. Ne oyuncularımızı, ne beni, ne de kulübü temsil etmektedir. Aynı zamanda San Diego veya Baja California ruhunu da yansıtmıyor. Bu biz değiliz" ifadelerini kullandı.

Meksika Ligi’nde yaygın olan ve genellikle rakip kalecinin aut atışları sırasında söylenen bu homofobik tezahürat nedeniyle FIFA, Meksika Milli Takımı'na birçok kez para cezası vermişti. San Diego FC yönetimi, benzer olayların yaşanmaması için taraftarlarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapacaklarını ve güvenlik önlemlerini artıracaklarını belirtti.