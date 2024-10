Sanat camiasını bir araya getiren özel davet

Contemporary Istanbul ve İspanya Büyükelçiliği’nin özel daveti, 24 Ekim Perşembe akşamı The Peninsula Istanbul’un ev sahipliğinde sanat camiasından birçok değerli ismin katılımı ile gerçekleşti. The Peninsula Istanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen özel davette konuklara, ünlü İspanyol sanatçı Francesca Marti’nin 'Hayalperestler' (Dreamers) serisinin 3 değerli eseri tanıtıldı.

3 ÖNEMLİ ESER SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Çağdaş sanat ve tasarım alanındaki çalışmaları, yenilikçi ve deneysel yaklaşımlarıyla tanınan İspanyol sanatçı Francesca Marti’nin 'Hayalperestler' (Dreamers) serisinden adını parlak yıldızlardan alan “Dreamer Alpha Tauri”, “Dreamer Antares” ve “Dreamer Alpha Virginis” isimli eserleri bu özel davette sanatseverlerle buluştu. Oldukça ilgi toplayan davet, The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, İspanya Büyükelçisi Sayın Cristina Latorre Sancho, Contemporary Istanbul’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve İspanyol sanat eksperi ve küratör Juan Manuel Bonet katılımı ile gerçekleşti.

ART RESONANCE PROGRAMI

The Peninsula Hotels markası, ilk kez 2019 yılında başlattığı Art in Resonance programı kapsamında misafirlerine benzersiz bir sanat deneyimi sunarken, yeni sanatçılara eserleri üretmelerini sağlayacak fon, küratöryal destek ve lojistik imkânlar sağlıyor. Dünyanın seçkin lokasyonlarında konumlanan 12 The Peninsula otelinin her biri, çoğunluğu yerel sanatçıların eserlerinden oluşan sanat koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Dreamers Sergisi 15 Kasım 2024’e kadar The Peninsula Istanbul’da sanatseverleri bekliyor.