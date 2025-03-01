Sanat dünyası yasta! Ünlü yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sanat dünyası yasta! Ünlü yönetmen Erhan Baytimur hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Erhan Baytimur 55 yaşında hayatını kaybetti. 90’lı yılların en sevilen dizilerinden Aynalı Tahir’in yönetmeniydi. Vefatı sanat dünyasını adeta yasa boğdu.

Televizyon tarihinde önemli işlere imza atan Erhan Baytimur, hayata gözlerini yumdu.

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Acı haberi Murat Saraçoğlu x hesabından duyurdu. Saraçoğlu, "Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden Aynalı Tahir'e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor…" ifadelerini kullandı.

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Baytimur’un cenaze namazı Pazar günü düzenlenecek törenle defnedilecek.

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ERHAN BAYTİMUR KİMDİR?

Erhan Baytimur, 1970 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında 158 bölüm süren "Aynalı Tahir" dizisini yönetti. Baytimur, Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı "İpsiz Recep", "Aşkına Eşkıya", "El Gibi" ve "Deli Divane" gibi yapımlarda da adından söz ettirdi.

Sinema alanında ise 2017'de "Bordo Bereliler Suriye", 2018'de "Bordo Bereliler 2: Afrin" ve 2019'da "Çat Kapı Aşk" filmlerine imzasını yazdı.

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