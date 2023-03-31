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Sanayi gazında indirim

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,01 indirime gidildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:35
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Sanayi aboneleri ve elektrik santrallerinin doğal gaz tarifesinde indirime gidildi

Sanayi gazında indirim
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BOTAŞ'ın internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda nisan geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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