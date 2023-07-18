Sanayi bölgesinde jeneratör alev aldı. Fabrika boşaltıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir makine pres ve kalıp üretimi fabrikasının jeneratöründe çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

KAYNAK: DHA
Sanayi bölgesinde jeneratör alev aldı. Fabrika boşaltıldı



Olay, akşam saatlerinde Kartepe Sarımeşe Mahallesi Nazım Demirci Caddesi üzerindeki bir makine pres ve kalıp üretimi fabrikasında meydana geldi.

Fabrika içerisinde yoğun bir duman olduğunu fark eden işçiler korkuyla binayı boşaltarak durumu itfaiyeye haber verdi. Yangının büyümesi ihtimaline karşın Kartepe itfaiyesi ile birlikte İzmit ilçesinden de çok sayıda takviye itfaiye ekibi olay yerine geldi.

Gaz maskeleri ile fabrikanın içine giren itfaiye erleri, dumanın fabrikanın jeneratöründe meydana gelen yanma sebebiyle ortaya çıktığını tespit etti.

Yangın kısa sürede söndürüldükten sonra bina içerisindeki duman tahliye edildi.

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