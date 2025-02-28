Sanayi sektöründe olumlu gelişme! Tekrar katkı vermeye başladı

Sanayi sektörü, geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki aranın ardından son çeyrekte pozitife geçerek yıllık büyümeye yeniden katkı verdi.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye ekonomisi 2024'ü yüzde 3,2'lik büyümeyle kapattı.

Sanayi sektörü de geçen yıl ikinci ve üçüncü çeyreklerindeki negatif seyrinin ardından son çeyrekte pozitife geçerek ekonomik büyümeye katkı sağladı. Böylece sanayi, Türkiye'nin ekonomik büyümesinde belirleyici sektörler arasında yer aldı.

Bu kapsamda, sanayi sektörü büyümesi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 olurken, sektör, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 daraldı. Sektörün alt kalemi olan imalat sanayisi de geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 2,8 ve üçüncü çeyrekte yüzde 2,9 küçüldü.

Bu rakamların ardından son çeyrekte sanayi ve imalat sanayi sektörleri yüzde 1,4'er büyümeyle pozitife geçti.

Sanayi sektörünün 2024 yılı büyümesi yüzde 0,5 ile pozitif olurken, imalat sektörü ise yıl sonunda yüzde 0,2 küçülme gösterdi.

Potansiyel büyüme için önemli olan makine teçhizat yatırımları da son çeyrekte yüzde 4,2 büyüdü. Söz konusu oran ikinci çeyrekte yüzde 5,6 ve üçüncü çeyrekte yüzde 8,3 gerilemişti.

TÜM SEKTÖRLER YILI ARTIDA KAPATTI

Sanayi sektörü yanında, son çeyrekte tarımdan inşaat ve hizmetlere, bilgi ve iletişimden finans ve sigortaya, gayrimenkulden mesleki, idari ve destek hizmetleri ile kamu yönetimi faaliyetlerine kadar tüm sektörler büyümeyi desteklemiş oldu.

Söz konusu sektörlerin büyümeleri yılın son çeyreğinde tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,7, inşaatta yüzde 8,7, hizmetler ve bilgi iletişimde yüzde 3,2'şer, finans ve sigortada yüzde 3,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 0,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde ve gayrimenkulde yüzde 1,3'er ve diğer hizmet faaliyetlerinde yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

"SANAYİCİLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILMALI"

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talha Yalta konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2024 gayri safi yurt içi hasıla verilerinin, ekonominin genel olarak ılımlı bir büyüme sergilediğini gösterdiğine işaret ederek, sanayi sektöründe elde edilen yüzde 0,5'lik artışa da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi üretiminin, sürdürülebilir büyüme ve istihdam açısından kritik role sahip olduğunu belirten Yalta, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu yıl sanayi sektörüne özellikle dikkat etmemiz, yatırımları teşvik edecek politikaları daha hızlı hayata geçirmemiz gerektiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerinin düşürülmesi, sanayicilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve teknolojik dönüşümün hızlandırılması öncelikli olmalı. Sanayideki durgunluk olması, ekonominin genel büyüme potansiyelini sınırlayabilir."