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LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde LPG’li otomobilin tamiratı yapıldığı esnada yaşandığı iddia edilen patlamada 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:09
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Sanayi sitesindeki tamirhaneye getirilen LPGli otomobil tamirat sırasında patladı

LPG’li otomobil tamiratı sırasında patladı
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Olay, Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesinde bulunan oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve takılması işlemlerinin yapıldığı bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, iş yeri sahibi M.Ş., bir müşteri tarafından gaz kaçağı olduğu şikayeti ile getirilen LPG'li otomobilin tank sisteminde tamirat yaptığı esnada büyük bir gürültü ile patlama yaşandı. Otomobildeki LPG tankından sızdığı iddia edilen gazın, iş yerinde kıvılcım alarak patlama olmasının ardından tamir edilmekte olan otomobil de alev alarak yanmaya başladı. 

Yaşanan patlama çevredeki iş yerlerinde de paniğe yol açtı. Yoğun duman ve alevler arasında kalan iş yeri sahibi M.Ş. ve dükkanda bulunan 15 yaşındaki A.A. ile T.S., B.B. ve İ.B. yüz ve ellerinde oluşan yanıklar sebebiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ALEVİ GÖRDÜM ARKAMI DÖNDÜM"

 Hastaneye kaldırılan bir yaralı ise, iş yeri sahibinin arkadaşı olduğunu belirterek, “Bir anda oldu. Alevi gördüm arkamı döndüm” dedi. Öte yandan, çevredeki esnaflar tarafından alev alev yanan otomobil yangın söndürme tüpleri ile müdahale edilerek söndürüldü. Yanan araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Hastanede yüz ve ellerindeki yanıklar nedeniyle ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.Ş., A.A., T.S. ve İ.B. yanık ünitesi bulunan Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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