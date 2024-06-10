Sanayi üretim nisanda düştü

Nisan ayı sanayiye yaramadı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK nisan ayına ilişkin sanayi üretim verilerin açıkladı.

TÜİK'e göre , takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2'lik yükseliş gösterdi. Gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de artış gözlendi. Bu artış kayıtlara yüzde 1,6 olarak geçti. Buna karşı imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazdaki düşüş yüzde 3,45 oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Nisan ayında sanayi üretimindeki düşüş dikkat çekti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalış gösterdi.

Nisan ayında alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, imalat sanayi sektörü, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aylık bazda düşüş gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: