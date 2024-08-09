Sanayi üretimde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hazirana dair sanayi üretim endeksi verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri ele alındığında, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 8,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 artış gösterirken, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 6,9 azalış kaydetti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 8,4 azalış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya oranla yüzde 2,1 azaldı.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri ele alındığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azalış gösterdi.

TÜİK verileri kapsamında, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şu şekilde: