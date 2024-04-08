Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre yıllık sanayi üretimi yüzde 11,5, aylık ise 3,2 oranında artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Sanayi üretim endeksi değişim oranları Şubat 2024

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,2 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.