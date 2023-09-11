Sanayi üretimi Temmuzda düştü

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi.

KAYNAK: AA
Sanayi üretimi Temmuzda düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 ve imalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 7,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 18,79 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda hazirana kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 artış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 1,4 azaldı.

İlgili Haberler
Avrupa'dan güzel haber: Vize açıklaması herkesi çok sevindirdi
Mahfi Eğilmez vatandaşın cebini bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Son Haberler
Rip akıntısı tehlikesi. Denize girmek yasaklandı Güncel
Rip akıntısı tehlikesi. Denize girmek yasaklandı
İki ünlü sanatçı fotoşopu fazla kaçırıp çocukluklarına döndü Magazin
İki ünlü sanatçı fotoşopu fazla kaçırıp çocukluklarına döndü
Rekolte düştü fiyatı uçtu. Sağımı başladı Güncel
Rekolte düştü fiyatı uçtu. Sağımı başladı
Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Güncel
Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler Güncel
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı Güncel
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı