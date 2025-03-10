Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı!

Kaynak: İHA
Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 artarken, aylık yüzde 2,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

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