Sanayiciler hükümetin asgari ücret zammına sınır koydu

Bu yılın ilk altı ayında 8 bin 506 liralık asgari ücret uygulanırken, ikinci altı ayda geçerli asgari ücret temmuzda belli olacak. Hükümet cephesi, asgari ücretin 500 dolar (10 bin 750 lira) olabileceğini belirtiyor.

Ancak Habertürk TV'ye konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, temmuz ayında asgari ücrete yapılması planlanan zamları değerlendirdi. Gültepe "Asgari ücrette maksimum dolar bazında 300 - 400 dolar (6 bin 450 - 8 bin 600 lira) arasındaki seviyeyi koruyabilmeliyiz" dedi.

'500 DOLAR OLURSA BÜYÜMEYİ DEĞİL KÜÇÜLMEYİ KONUŞMAYA BAŞLARIZ'

TİM başkanı, şöyle devam etti:

"500 doları verebiliyorsak, sürdürebilir noktada kalabilmemiz için özel çalışmalar yapılması gerekiyor, aksi taktirde sanayi bunu kaldırabilecek durumda değil. Geçmiş döneme bakınca, üretim, yatırım, ihracat politikasına bakınca, dolar bazında bakıyoruz, 300 dolarla 350 dolar arasında olmuştur son 15 yılda.

500 dolar olduğu noktada firmaların rekabetçiliğini koruyabileceği teşvikler ortaya konması lazım. SSK primleri, KDV, kurumlar vergisi üzerinde teşvikler olabilir. Asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkacaksa ihracatçıyı koruyacak uygulamalar ortaya konması lazım. Aksi taktirde büyümeyi değil küçülmeyi konuşmaya başlarız."