Sanayide aracının tamiri bitince ‘Dansöz Çağıracağım’ diyen müşteri harbiden çağırdı

Osmancan Erok
Sanayide aracının tamiri bitince ‘Dansöz Çağıracağım’ diyen müşteri harbiden çağırdı
Aracını sanayiye tamire getiren bir müşteri, "Arabam bitsin size dansöz çağıracağım" vaadinde bulundu. Çalışanlarşaka sandı ama tamir sonrası müşteri sözünü tutarak dansöz çağırdı.

Sanayideki bir tamirhane çalışanlar, müşterilerinden alışık olmadıkları bir teklif aldı.

Müşteri, tamir yaptırmak için getirdiği aracının tamirinin bitmesi halinde ustalara, 'Arabam bitsin size dansöz getireceğim' vaadinde bulundu.

Ustalar ise bu söze pek inanmayarak sadece şaka olarak algıladığını söyledi.

ARABASININ TAMİRİ BİTİNCE SÖZÜNÜ TUTTU

Müşteri, verdiği sözü tutarak aracının tamir olduktan sonra tamirhaneye 2 tane dansöz getirdi.

Sıra dışı olay karşısında şaşkına dönen çalışanlar, müşterinin inandıklarının aksine sözünü gerçekten tuttuğunu gördü.

Olaya tanıklık eden bir çalışan, 'İnanmadık ama gerçekten getirdi.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede izlenerek gündem oldu.

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