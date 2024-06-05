Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Kaynak: AA
Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, 2024’ün ilk çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 5,25 yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine yönelik verimlilik istatistiklerini yayımladı.

Buna veriler kapsamında, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, ilgili zaman diliminde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 5,25 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2023'ün son çeyreğine göre yüzde 3,57 yükseliş gösterdi.

2024’ün birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,58, çeyreklik bazda ise yüzde 5,97 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri değerlendirildiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,12 ile enerji sektöründe oldu.

İlgili Haberler
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu
Son Haberler
Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi Gündem
Turkcell'in eski sahibi markette alışveriş yaparken görüntülendi. Forbes'in milyarderler listesindeydi
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı Magazin
Zuhal Topal kızdı bağırdı çağırdı masayı terk etti. Yarışmacılar dondu kaldı
325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu Ekonomi
325 Euro yardımın hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni Türkiye'de Gündem
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni Türkiye'de
5 kadından 8 çocuk yaptı. Kim bu ünlü şarkıcı? Magazin
5 kadından 8 çocuk yaptı. Kim bu ünlü şarkıcı?
İsrail yedek asker sayısını artırdı Dünya
İsrail yedek asker sayısını artırdı
Gibi dizisinde sınır güvenliğiyle dalga geçildi: "Girerken kimse bir şey sormadı" Gündem
Gibi dizisinde sınır güvenliğiyle dalga geçildi: "Girerken kimse bir şey sormadı"