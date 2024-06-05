Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine yönelik verimlilik istatistiklerini yayımladı.

Buna veriler kapsamında, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, ilgili zaman diliminde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 5,25 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise 2023'ün son çeyreğine göre yüzde 3,57 yükseliş gösterdi.

2024’ün birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 6,58, çeyreklik bazda ise yüzde 5,97 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri değerlendirildiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,12 ile enerji sektöründe oldu.