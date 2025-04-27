Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sancaktepe’de, Veysel Karani Mahallesi’nde 3 yıldır boş olan 5 katlı metruk binanın beşinci katındaki balkon çöktü.

Olay sabah 11.00 civarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen kısmi çökme sırasında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

Polis caddeyi kapatarak güvenlik önlemi aldı, itfaiye ise merdivenle balkona ulaşıp tehlikeli parçaları levye ile temizledi. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı; yıkım kararı detaylı rapor sonrası netleşecek. Bina ve yanındaki diğer yapının metro çalışmaları nedeniyle 3 yıldır kullanılmadığı belirtildi.

Mahalle sakini Özay Özgan, “Sabah bir ses duyduk. Boş binanın balkonu çöktü. İtfaiye tehlikeli parçaları söktü. Yaralı yoktu. Bina çürük raporuyla metro için boşaltılmış. Yoldan geçerken korkuyoruz. Devletimizden önlem almasını istiyoruz” dedi.

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Son Haberler
Bakan Fidan'dan önemli açıklama: PKK sistemden çıkacak
Bakan Fidan'dan önemli açıklama: PKK sistemden çıkacak
Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan vefat eden Arapça öğretmeni için başsağlığı mesajı
Çanakkale’nin torunları Sidney’de buluştu: 110 yıllık dostluk yeniden canlandı
Çanakkale’nin torunları Sidney’de buluştu: 110 yıllık dostluk yeniden canlandı
Yıldız oyuncudan derbi tahmini
Yıldız oyuncudan derbi tahmini
CHP'li Tanal'dan Bakan Tekin'in açıklamalarına tepki
CHP'li Tanal'dan Bakan Tekin'in açıklamalarına tepki