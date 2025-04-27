Sancaktepe'de 5 katlı binada balkon çöktü: Faciadan dönüldü!

Olay sabah 11.00 civarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen kısmi çökme sırasında yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla polis ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

Polis caddeyi kapatarak güvenlik önlemi aldı, itfaiye ise merdivenle balkona ulaşıp tehlikeli parçaları levye ile temizledi. Belediye ekipleri binada inceleme yaptı; yıkım kararı detaylı rapor sonrası netleşecek. Bina ve yanındaki diğer yapının metro çalışmaları nedeniyle 3 yıldır kullanılmadığı belirtildi.

Mahalle sakini Özay Özgan, “Sabah bir ses duyduk. Boş binanın balkonu çöktü. İtfaiye tehlikeli parçaları söktü. Yaralı yoktu. Bina çürük raporuyla metro için boşaltılmış. Yoldan geçerken korkuyoruz. Devletimizden önlem almasını istiyoruz” dedi.