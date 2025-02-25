Sancaktepe’de iş adamına müzisyen oğluyla şantaj tuzağı! Milyonlarca lira istediler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 11 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de bir şahsın şüpheli şahıslarca tehdit edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde. A.U. isimli iş adamının şüpheliler tarafından aranarak ve mesaj atılarak kendisinden 100 bin dolar (3.646.024,94 Türk Lirası) para istendiği, A.U.'nun dikkate almaması üzerine şüpheli şahıslarca A.U.'nun sosyal medya hesaplarından müzisyen oğlu E.U.'ya ulaştıkları, çocukları için gitar kursu aldırmak istediklerini söyleyerek Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde buluşma ayarladıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların E.U. ile buluşma ayarladıkları alışveriş merkez içerisinde, E.U.'nun aracının ve kendisinin fotoğraflarını çekerek babası A.U.'ya gönderdikleri ve tehditlere devam ettikleri belirlendi.

Alışveriş merkezi güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, F.B. ve B.D. isimli şüphelileri 20 Şubat'ta İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, "yağma" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.