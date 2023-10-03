Sancaktepe'de kaybolan üç kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı

İstanbul Sancaktepe’de sokakta oynayan 7, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 erkek kardeş, dün akşamdan beri kayıp.

KAYNAK: AA
Sancaktepe'de kaybolan üç kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı

Aile ve mahalleli çocukları ararken, polis ekipleri de bölgede arama çalışması yürütüyor. Çocukların son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuklar Evlerinin Önünden Koştular

Kaybolan çocukların babası Ayvaz Sağın, dün saat 17.30 sıralarında Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi’nde oyun oynayan çocuklarının bir daha eve gelmediğini söyledi. Sağın, güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklarının evlerinin önünden hızla aşağı doğru koştuklarını gördüklerini belirtti. Sağın, “O saatten sonra bulamadık. Hiçbir iz de yok. Arıyoruz ama gören, duyan hiç kimse yok.” dedi.

Aile ve Mahalleli Seferber Oldu

Sağın, çocuklarının bugün okula gitmedikleri için müdürlerinin de kendilerini aradığını ve durumu anlattıklarını kaydetti. Sağın, “Muhtarların hepsine bilgi verdik. Şu an 30 saati geçti ama bir sonuç alamadık. İnşallah buluruz, tek umudumuz bu.” diye konuştu. Ailenin yakınları ve mahalle sakinleri de kayıp çocukları bulmak için seferber oldu.

Polis Ekipleri Arama Çalışması Başlattı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çocukların izini sürmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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