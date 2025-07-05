Sancaktepe'de, oruç açma lokması programı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe'de, oruç açma lokması programı

Sancaktepe Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Samandıra Mahalle Evi'nde oruç açma lokması programı gerçekleştirdi. Etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ev sahipliği yaptı.

Programda, lokmalar paylaşılırken, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Etkinlikte, Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Tolga Sağ ile Eren Yıldırım da sahne aldı.

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Muharrem Ayı'nın maneviyatına ve toplumsal değerlerine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Muharrem Ayı, sadece bir matem ve yas ayı değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Hz. Hüseyin ve Kerbela'da yaşananlar bizlere adaletin, hakkın ve onurun ne denli kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu nedenle bu ayda bir araya gelmek, aynı sofrada buluşmak ve lokmamızı paylaşmak bizim için büyük anlam taşıyor. Toplum olarak birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün burada bir arada olmamız, bu duyguları yeniden hatırlamamız açısından çok kıymetli. Bu anlamlı buluşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm komşularıma, gönlümüze dokunan ezgileriyle programımıza değer katan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe'de, oruç açma lokması programı

Sancaktepe'de, oruç açma lokması programı

Sancaktepe'de, oruç açma lokması programı

Sancaktepe'de, oruç açma lokması programı

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