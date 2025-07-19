Sancho transferi an meselesi! Anlaşma tamam

Transfer gündeminde ismi Süper Lig kulüpleriyle de anılan İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun yeni takımı Juventus oluyor.

JUVENTUS SANCHO İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Juventus, Manchester United forması giyen Jadon Sancho'nun transferinde sona yaklaşıyor. Sport Mediaset’in haberine göre; İngiliz yıldızın menajeri bu hafta Torino’ya giderek siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturdu ve taraflar 4 yıllık sözleşme için prensipte anlaşma sağladı.

Habere göre Sancho, Juventus’tan yıllık 6 milyon avro + bonuslar kazanacak. 24 yaşındaki oyuncu, Juventus'a transfer olabilmek için mevcut maaşında ciddi bir indirime gitmeyi kabul etti.

MANCHESTER UNITED İLE PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Juventus, Sancho için Manchester United’a ilk etapta 15 milyon sterlinlik (yaklaşık 17 milyon avro) bir teklif sundu. Ancak İngiliz kulübü, bonuslarla birlikte 25 milyon avroya ulaşan bir toplam teklif talep ediyor. Juventus’un bu rakamı karşılamaya sıcak baktığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Manchester United’ın oyuncuya ödemesi gereken tazminatın bir kısmının da Juventus tarafından karşılanacağı iddia edildi.