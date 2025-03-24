Sancho transferi zora girdi

Chelsea, geçen yaz Manchester United'dan Jadon Sancho'yu sezon sonu 25 milyon sterlinlik zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sancho'nun performansındaki dalgalanmalar transferi zora soktu.

Sancho, Chelsea'ye transfer olduktan sonra 29 maçta sadece iki gol atabildi ve istenilen performansı sergileyemedi. Bu durum, Chelsea'nin Sancho'nun bonservisini alıp almama konusunda tereddüt yaşamasına neden oldu. ​

Chelsea, Sancho'nun bonservisini almaktan vazgeçerse, Manchester United'a 5 milyon sterlinlik bir tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu durum, Chelsea'nin transfer stratejisini yeniden değerlendirmesine neden olabilir. ​

Sancho'nun geleceği belirsizliğini korurken, Chelsea'nin sezon sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Sancho'nun performansındaki düşüş, Chelsea'nin transfer politikalarını ve oyuncu seçimlerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.​