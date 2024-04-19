Sandalye fabrikası alevlere teslim oldu

Kaynak: DHA / İHA
Sandalye fabrikası alevlere teslim oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sandalye fabrikasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İnegöl'de saat 10.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de bulunan sandalye üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 itfaiye aracı, 35 personel ve sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri yönlendirildi.

Yangının büyümesi sonucu Kestel ve Yenişehir itfaiye müdürlüklerinden destek istendi. İtfaiye görevlileri alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için fabrikanın duvarlarını ıslattı.

Yangının çıktığı Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'ye gelen Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen çalışmaları yerinde inceledi.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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