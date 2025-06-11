Sandalyeden düşüp başını vurdu! Durumu kritik

Düzenleme: Kaynak: İHA

Konya’da 63 yaşındaki bir kişi dengesini kaybederek düştü. Düşme sonrası kafasını yere çarpan adam kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Konya'da tamirhanesinde sandalyeden düşerek başını çarpan adam ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çiftegöl Sokak üzerinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sandalyede oturan N.T. (63), dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile kafasını yere çarpan N.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan N.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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