Sandığa papağanıyla gelen vatandaş görenleri şaşırttı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Nazım Cihan isimli biri Papağanıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Sandığa papağanıyla gelen vatandaş görenleri şaşırttı

İHA’nın haberine göre, Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan, “Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.

aw900491-01.jpg

aw900491-02.jpg

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Oy kullananlar dikkat. Savcılık hareket geçti Güncel
Oy kullananlar dikkat. Savcılık hareket geçti
200 milyon Sterlinlik maçı Luton aldı Spor
200 milyon Sterlinlik maçı Luton aldı
Beşiktaş'tan Redmond kararı Spor
Beşiktaş'tan Redmond kararı
Kimliksiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi Güncel
Kimliksiz oy kullanmak isteyen polis ve bekçiye izin verilmedi
Halk oyunu ekibi kurucusu çift, Kafkas kıyafetiyle sandığa gitti Güncel
Halk oyunu ekibi kurucusu çift, Kafkas kıyafetiyle sandığa gitti
Bakan Kurum oyunu İstanbul'da kullandı Güncel
Bakan Kurum oyunu İstanbul'da kullandı