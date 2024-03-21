Sandığa son 10 gün: Seçim yasakları kısmen başladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimine göre, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bugün itibarıyla bazı seçim yasakları başladı.

Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

SÖZLÜ, YAZILI VEYA GÖRÜNTÜLÜ PROPAGANDA YAPILABİLECEK

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar bu süre içerisinde sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince mabetlerde, genel yollar üzerinde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde, ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak propaganda yapılması yasak olacak.

Güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak açık yerlerde sözlü propaganda yapılması da mümkün olmayacak.

Vatandaşların e-posta adreslerine ya da sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndererek propaganda yapılamayacak. Ancak kendi üyelerine siyasi partilerce her zaman mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, basın ve yayın araçları ile anketler, kamuoyu araştırmaları, tahminler gibi adlarla bir siyasi partinin ya da adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması yasak olacak.

Bakanlarla ve milletvekilleri yurt içindeki seçim propagandalarını ve gezilerini, makam otomobilleri ya da resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.

Protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri bu amaçlı gezilerde düzenlenmeyecek, resmi ziyafetler verilemeyecek.

Yine bu gezilere hiçbir memur katılamayacak.

OY VERME SAATLERİ

Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saati dikkate alınarak YSK tarafından bir saat öne çekildi.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te oy verme saatleri 07.00-16.00 arası olarak düzenlendi.

Kalan illerde ise vatandaşlar saat 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanacak.