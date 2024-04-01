Sandık başında ölen meclis üyesi adayı toprağa verildi

Kdz. Ereğli ilçesinde CHP'nin Belediye Meclis Üyesi Adayı olan ve görev yaptığı Turgut Reis Okulu’nda kalp krizi geçirip yaşamını yitiren 59 yaşındaki Hüseyin Çakır için bugün belediye önünde tören yapıldı.

Düzenlenen törene, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, TBMM 21. Dönem Milletvekillerinden Boray Baycık, CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, Çakır’ın ailesi ve sevenleri katılım gösterdi.

Saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı okunduktan sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Hüseyin Çakır’ın bir demokrasi şehidi olduğunu söyledi.

Tören bittikten sonra Hüseyin Çakır’ın cenazesi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı’na oradan da cenaze namazı için Bozhane Camii'ne götürüldü. Halil Posbıyık, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.